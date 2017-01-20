Правительство проводит национальный конкурс "Лучший экспортер"

В 2017 году в стране будет проведен национальный конкурс "Лучший экспортер".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Решение о проведении конкурса принято в целях повышения экспортного потенциала, развития промышленного, туристического и аграрного комплексов, стимулирования развития конкурентоспособного и экспортоориентированного отечественного производства.

При этом расходы, связанные с организацией, проведением и награждением победителей, будут осуществляться за счет привлеченных внебюджетных средств.

Организационные вопросы, связанные с проведением конкурса, в том числе осуществление сбора и анализа конкурсных заявок, проверки (аудита) конкурсных заявок победителей и проведение церемонии награждения возложены на Министерство экономики.