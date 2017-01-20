Депутат Мадеминов предложил сократить квоты на некоторых факультетах вузов

Депутат Жогорку Кенеша Мурадыл Мадеминов предложил сократить квоты на некоторых факультетах вузов, чтобы был набор и на другие специальности. Такое мнение он выразил сегодня, 20 января, на заседании парламентской фракции СДПК.

Он также добавил, что в советское время из больших городов в села направляли учителей, на которых хотели равняться местные преподаватели.

"Сейчас уничтожена вся комплексная система образования. Кто сейчас в школах детей обучает? Выпускники наших же вузов. А в вузах какой уровень образования, всем известно", - сказал он.

Как отметил Мадеминов, нужно повышать качество образования, а учителей надо готовить на местах и подкрепить их финансово.

Отметим, сегодня фракция СДПК рассматривает вопрос качества образования в Кыргызстане в целом.