Сегодня по всей стране проходит массовая молитва о погибших в Дача-СУ

Сегодня, 20 января, по всей республике проходит массовая молитва о погибших в результате авиакрушения в селе Дача-СУ.

Во всех мечетях Кыргызстана верующие совершают молитвы, посвященные спокойствию страны, благоденствию народа и погибшим в результате крушения грузового самолета Боинг 747 в поселке Дача-СУ. Сегодня в мечетях также выставили специальные урны для сбора средств от верующих.

На сегодняшний день большинство из погибших людей уже похоронены в своих родных селах. На специальные счета, открытые для помощи пострадавшим и семьям погибших, перечисляют средства бюджетные работники, бизнесмены и кыргызстанцы за рубежом.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.