Омбудсмен: В Таласе суд отпустил обвиняемого в изнасиловании девушки

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Аида Джумашева

В Таласской области обвиняемого в изнасиловании девушки суд отпустил на свободу. Об этом сегодня, 20 января, сообщил омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев.

По его словам, после вмешательства сотрудников института омбудсмена, обвиняемого вновь водворили в СИЗО.

"Сейчас по данному факту идет судебное разбирательство. Судьи, к сожалению, продолжают свою работу. Нам нужна судебная реформа во избежание подобных инцидентов. Увы, Совет судей действенных мер не предпринимал в отношении таких судей", - сказал Оторбаев.

Он отметил, что в прошлом году в институт омбудсмена поступило 133 заявления, из которых 10 касались сексуального насилия в отношении детей.

"Каждое заявление и обращение мы рассматриваем индивидуально.  На месте совместно с сотрудниками правоохранительных органов мы проводим расследование. Чаще всего подобные преступления совершаются близкими или дальними родственниками, отчимами", - добавил главный правозащитник.

URL: http://www.vb.kg/354013
Теги:
изнасилование, омбудсмен, суд, Таласская область, Кубат Оторбаев
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