Посажено первое дерево в рамках акции "Елочка, живи"

У здания Ленинской райадминистрации посажена первая елка в рамках акции "Елочка, живи", которая была объявлена мэрией Бишкека накануне празднования Нового года.

Горожанин обратился в МП "Зеленстрой" для помощи в посадке елки, которая в новогодние праздники украшала его дом.

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Для хвойных деревьев (ель, пихта, сосна) оптимальные сроки посадки - это декабрь, январь, февраль.

Для хорошей приживаемости хвойные деревья высаживают с комом грунта, размер кома должен соответствовать кроне дерева и высаженной от 40 см до 1,5 метра в зависимости от высоты дерева.

Посадочную лунку следует подготовить размером на 10-15 см больше размера кома саженца. После посадки следует уплотнить грунт в лунке, при необходимости сделать растяжки на саженцах.

Ствол саженцев не рекомендуется углублять ниже уровня земли более 5 см.

При посадке хвойных деревьев следует произвести полив с добавлением корнеобразователя (корневин) или антистрессового препарата эпин из расчета 5 граммов на 5 литров воды.