Паралич местных кенешей в Джалал-Абаде и Таласе. Экспертная оценка

Фракции СДПК и "Кыргызастан" отказываются принимать участие в сессиях местных кенешей двух областных центров, которые, на их взгляд, проходят с нарушением регламента и законов. Депутаты отказываются участвовать в заседаниях, не желая своим присутствием придавать легитимность решениям кенешей. Свои доводы и аргументы они представили в суды и обратились в органы прокуратуры.

Однако сейчас, по мнению политологов, некоторые используют ситуацию, чтобы повысить градус локальных противоречий в малых городах и придать им образ масштабного политического кризиса. Некоторые, описывая ситуацию, намекают на признаки предреволюционной ситуации. При этом эксперт Бакыт Бакетаев более сдержан и прагматичен в оценках создавшегося положения, хотя наметившаяся тенденция вызывает некоторые опасения и у него.

- Противоречия в Джалал-Абаде и Таласе между депутатами недавно избранных горкенешей уже дали повод для громких политических заявлений в парламенте. Так, лидер одной из фракций заявил о незаконности действий представителей СДПК и "Кыргызстана". Что, по вашему мнению, происходит?

- На мой взгляд, идет нормальный процесс. В регламентах местных кенешей черным по белому все расписано. Депутаты - это наиболее ответственная часть населения, политически грамотная и юридически образованная. Им нужно спокойно во всем разобраться, не выводя это все на улицы и так далее.

Депутаты местных кенешей - это те люди, которые хотят работать на благо населения, если они не могут с регламентом разобраться, то как они помогут населению? Вот в чем вопрос стоит. Сегодня они должны показать политическую культуру, найти точки соприкосновения и работать на благо граждан, живущих и в Джалал-Абаде, и в Таласе.

- То есть получается так, что местные депутаты, которые должны заниматься в малых городах бытовыми вопросами работы ЖКХ или ремонта дорог, используются как таран для расшатывания ситуации в целом по республике?

- Наша республика может дестабилизироваться совершенно неожиданно, как это было в апреле 2010 года. Все, что происходит в малых городах, касается всей республики. Все эти вопросы нужно очень четко регулировать в юридической сфере, чтобы ситуация не накалялась. Из искры возгорается пламя и всегда в нашей стране нужно быть осторожным. Мы уже сделали две революции. Но те горлопаны, которые сейчас кричат о несправедливости, я не уверен, что они сделают лучше, чем сейчас.