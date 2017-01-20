Дело о вымогательстве $300 пограничниками передали в Военную прокуратуру

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Родион Решетов

Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы Кыргызстана сообщает, что ведомство на регулярной основе проводит работу по выявлению коррупционных проявлений со стороны военнослужащих.

Последние факты о вымогательстве 300 долларов были выявлены в ходе служебных расследований, проведенных отделом собственной безопасности Погранслужбы. В настоящий момент дело передано в Военную прокуратуру для дальнейшего разбирательства. Как отметили в ведомстве, мониторинг военнослужащих ведется постоянно.

"У нас есть отдел собственной безопасности, он постоянно работает по этим вопросам. Есть постоянная проверка в пунктах пропуска. Вот и сейчас было проведено внутреннее расследование, насколько достоверна информация. И после проведения внутреннего расследования определяется, были ли факты коррупции или это ложная информация. Если версия вымогательства подтверждается, то дело передается в военную прокуратуру", - сообщила сотрудница пресс-службы ГПС КР Сажира Чоколоева.

URL: http://www.vb.kg/354019
Теги:
аэропорт, военная служба, вымогательство, коррупция, взятка, Погранслужба
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