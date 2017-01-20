МВД: При насилии над детьми мы не можем возбудить дело без заявления

В настоящий момент уголовное дело по преступлениям, совершенным в отношении детей, не возбуждается без заявления, что является препятствием для милиции.Об этом сегодня, 20 января, на круглом столе заявил заместитель начальника главного следственного управления МВД Нурлан Утемисов.

По его словам, МВД считает необходимым внесение дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и исключить норму, когда дело по насилию над детьми возбуждается только при наличии заявления.

"Мы считаем, что дополнения актуальны, они должны найти место именно в действующем Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах. На практике действительно очень много случаев, когда заявитель при совершении преступления в отношении несовершеннолетнего отказывается от поддержания частно-публичного обвинения. Это представляет для нас сложность. Для того чтобы начать расследование и возбудить уголовное дело, нужно заявление. Нужно принять норму, согласно которой не требуется заявления при совершении насилия над ребенком", - сказал Утемисов.

Он добавил, что в 2016 году совершено 110 преступлений сексуального характера в отношении детей. В суд направлено 86 и 6 прекращены на основании отказа от поддержания частно-публичного обвинения.