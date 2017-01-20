В массовой драке учеников в селе Кочкор погиб школьник, еще один в больнице

Ученик школы им. К. Кадыралиева с. Кочкор Нарынской области погиб в массовой драке. Еще один получил травмы и доставлен в больницу.

В ходе рабочей поездки по Нарынской области министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева посетила пострадавшего школьника, который госпитализирован.

По данному инциденту чиновник провела совещание совместно с акимом Кочкорского района. В ходе беседы Кудайбердиева отметила слабую воспитательную работу школы, отсутствие взаимосвязи с родителями детей.

По итогам совещания освобожден от занимаемой должности заведующий Кочкорским районным отделом образования.

Также райадминистрации поручено освободить от занимаемой должности директора школы им. К.Кыдыралиева.

Отметим, в связи с резким понижением температуры воздуха в школах Нарынской области приостановлен учебный процесс, который возобновится 23 января.