"Онугуу-Прогресс" теперь будет судиться с ЦИКом за пост мэра Бишкека

В медицине это называется синдромом навязчивой мнительности. Это когда пациент уверен в том, что был участником неких событий, которых не было в принципе. События последних дней доказали, что подобное случается и в политике. Абдылдаев и компания во всем видят подвох и каверзы со стороны власти. И даже когда не за что зацепиться, всегда можно что-нибудь придумать.

Почти две недели назад проигравший в пух и прах выборы на пост мэра Бишкека Нурдин Абдылдаев утверждает, что его оппонент Ибраимов победил нечестно. Он требует отменить результаты голосования, при этом аргументация кандидата от "Онугу-Прогресса" выглядит неубедительно, и даже смешно.

Абдылдаев и некоторые его коллеги по партии заявляют, что расценивают митинг горожан в поддержку Ибраимова, проходивший у стен мэрии 11 января, как факт прямого давления на волеизъявления депутатов столичного горкенеша. Кроме того, проигравший кандидат уже после голосования поведал и вовсе фантастическую историю о неких тайных метках на бюллетенях для голосования.

С этими претензиями недовольные и обратились в ЦИК. Там требование выдвиженца от "Онугуу-Прогресса" об отмене итогов выборов мэра Бишкека было оставлено без удовлетворения. Кроме того, в Центризбиркоме сообщили, что само заявление от Абдылдаева было подано с нарушениями. Сначала жалоба должна была поступить в Бишкекскую территориальную комиссию, которая организовывала и проводила выборы мэра. И только после проигравший претендент мог обратиться в ЦИК. Но дело даже не в порядке подачи заявления, а в том, что в нем излагается.

"Мы зафиксировали посторонние отметки на семи бюллетенях для голосования. Митинг, организованный сторонниками Албека Ибраимова, необходимо рассматривать как давление на голосующих. Все это говорит о том, что выборы мэра Бишкека прошли с нарушениями", - говорится в массово рассылаемых пресс-релизах от партии "Онугуу-Прогресс".

Кто-то еще кроме Абдылдаева и членов "Онугуу" ощутил давление или испугался? Может, кому-то угрожали персонально? Опять возникает вопрос, почему ни один депутат из других фракций не испытал животного страха перед митингующими избирателями и никуда не жалуется? По идее жалко должно быть не только тому, кто незаслуженно проиграл, но и тем, у кого, например, украли голос или неправильно подсчитали. Однако недовольных, за исключением Абдылдаева и Ко, нет.

В недавнем интервью "ВБ" один из депутатов поделился своими соображениями на этот счет. "Никакого влияния митинг возле мэрии не оказал на депутатов Бишкекского городского кенеша. К тому моменту наша фракция уже провела встречи с кандидатами и ознакомилась с их программами. Поэтому каждый депутат нашей фракции к началу сессии уже имел четкое представление о кандидатах и определился, за кого будет голосовать. Что касается каких-то особых отметок, нам ничего неизвестно. К тому же, как вы знаете, голосование было тайным, за процессом следили не только сами депутаты, но и представители ТИК и журналисты. Все прошло в рамках законодательства", - сообщил Куванычбек Конгантиев.

Но не смотря ни на что Абдылдаев решил идти теперь в суд, где намерен оспаривать решение ЦИК. Поэтому и не относятся к таким кандидатам и претендентам на высокие посты серьезно. Даже в тех политических спектаклях, которые они сами устраивают, им достаются клоунские роли.