Про судмедэкспертизу вспоминают только при случае многочисленных жертв

Проблемы судмедэкспертизы вспоминают только тогда, когда случаются очень большие жертвы, например, Ошские события 2010 года или крушение самолета 2008 года, направлявшегося в Иран. Об этом сказала сегодня, 20 января, на встрече с журналистами депутат парламента Альфия Самигуллина.

По ее словам, еще в 2008 году при крушении самолета невозможно было провести ДНК экспертизы, и тогда оправляли биоматериалы за границу, а это было очень дорого. Правительство в 2012 году вынесло постановление закупить оборудование для экспертизы ДНК, но до сих пор оно не выполнено, потому что не было средств в бюджете.

Депутат добавила, что если говорить о Республиканском центре судебно-медицинской экспертизе (РЦСМЭ), то он находится в здании морфокорпуса КГМА и занимает три этажа наряду с моргом. Объект построен 30 лет назад, и ремонта с тех пор не было.

В обязанности РЦСМЭ входит не только работа с трупами, но и с биоматериалами, а также другими видами медэкпертизы, в том числе и выполняет запросы правоохранительных органов. "У них были и платные услуги, и для этого открыли спецсчет, но в прошлом году прейскурант аннулировало правительство", - сказала она.

Ранее на вырученные средства проводился косметический ремонт служебных помещений, закупалось оборудование, расходные материалы.

По словам Самигуллиной, Министерство здравоохранения всего лишь на 50% финансирует данное учреждение. Остальную сумму покрывали именно за счет спецсредств. "Если говорить об оборудовании, то оно уже давно устарело, аппаратам более 50-60 лет", - сказала она.

В заключение она отметила, что проблемы существуют не только в РЦСМЭ, но и в медицине в целом.