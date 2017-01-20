Про судмедэкспертизу вспоминают только при случае многочисленных жертв

147  0
Гулиза Авазова

Проблемы судмедэкспертизы вспоминают только тогда, когда случаются очень большие жертвы, например, Ошские события 2010 года или крушение самолета 2008 года, направлявшегося в Иран. Об этом сказала сегодня, 20 января, на встрече с журналистами депутат парламента Альфия Самигуллина.

По ее словам, еще в 2008 году при крушении самолета невозможно было провести ДНК экспертизы, и тогда оправляли биоматериалы за границу, а это было очень дорого. Правительство в 2012 году вынесло постановление закупить оборудование для экспертизы ДНК, но до сих пор оно не выполнено, потому что не было средств в бюджете.

Депутат добавила, что если говорить о Республиканском центре судебно-медицинской экспертизе (РЦСМЭ), то он находится в здании морфокорпуса КГМА и занимает три этажа наряду с моргом. Объект построен 30 лет назад, и ремонта с тех пор не было.

В обязанности РЦСМЭ входит не только работа с трупами, но и с биоматериалами, а также другими видами медэкпертизы, в том числе и выполняет запросы правоохранительных органов. "У них были и платные услуги, и для этого открыли спецсчет, но в прошлом году прейскурант аннулировало правительство", - сказала она.

Ранее на вырученные средства проводился косметический ремонт служебных помещений, закупалось оборудование, расходные материалы.

По словам Самигуллиной, Министерство здравоохранения всего лишь на 50% финансирует данное учреждение. Остальную сумму покрывали именно за счет спецсредств. "Если говорить об оборудовании, то оно уже давно устарело, аппаратам более 50-60 лет", - сказала она.

В заключение она отметила, что проблемы существуют не только в РЦСМЭ, но и в медицине в целом.

URL: http://www.vb.kg/354025
Теги:
парламент, экспертиза, медицина
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  