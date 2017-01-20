Депутат: На Иссык-Куле 172 человека заражены ВИЧ, из них - 31 беременная

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Гулиза Авазова

С 2014 года Глобальный фонд вдвое сократил финансирование программ по борьбе с ВИЧ и постепенно ведет к тому, чтобы государство перешла на самофинансирование. Об этом сегодня, 20 января, сообщила на встрече с журналистами депутат Аида Исмаилова.

По ее словам, в основном доноры помогали в решении проблем с ВИЧ, и бюджет составлял 10 млн евро, однако с 2015 года его сократили на 5 млн. "В сокращении виноваты наши тоже, потому что у меня есть документы, согласно которым возбуждено уголовное дело. В буквальном смысле "съели" эти деньги, и даже не могут определить виновного", - сказала она.

Депутат добавила, что часто поднимает проблемы ВИЧ/СПИДА, и очень много кыргызстанцев заражены. Только за 2016 год в Иссык-Кульской области выявлены 172 человека, из которых 31 беременная. "Количество зараженных растет и среди них очень много детей", - сказала она.

Напомним, по предварительным данным, в 2016 году в Кыргызстане ВИЧ/СПИДом заразились 654 человека. А всего от этой болезни умерло 1481 человек, в том числе и дети.

URL: http://www.vb.kg/354028
Теги:
ВИЧ/СПИД, здравоохранение, парламент
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