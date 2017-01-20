Команда "Азия MIX" объявила о своем уходе из КВН

Кыргызстанская команда "Азия MIX" уходит с главной площадки КВН. Об этом сообщается на официальной странице команды в Instagram.

С 10 по 19 января команда участвовала в фестивале "КиВиН" в Сочи и выступила на гала-концерте. Дата показа игры по Первому каналу пока неизвестна.

"Последнее выступление нашего коллектива на самой главной сцене для каждого кавээнщика. Сцена, с которой все начинается, сцена, которая видела все и всех, сцена, которая не прощает ошибок и каждый год рождает новых звезд", - написал кавээнщик Сангаджи Тарбаев.

Ранее в своих интервью участники команды сообщали, что после победы в Высшей лиге покинут КВН.

"Этот год для команды ["Азия MIX"] последний. Не важно, какое место мы займем, какие будут результаты, мы заканчиваем этот сезон. В Сочи мы едем прощаться, и тогда уже будет больше свободного времени. Тогда и на семью будет время, и на книги", - говорил член команды Аким Карасаев.

Напомним, команды попадают в Высшую лигу КВН после фестиваля "КиВиН" в Сочи. В Высшей лиге "Азия MIX" играла с 2013 года и неоднократно становилась победительницей различных фестивалей КВН. В 2012 году команда стала чемпионом Первой лиги. В июле 2016 года команда выиграла "Большой КиВиН в золотом" и впервые за всю историю КВН Кыргызстана команда стала чемпионом Высшей лиги КВН-2016.