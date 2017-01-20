Депутат: Наша Медакадемия - инкубатор кадров для зарубежья

"Наша Медакадемия - кузница, инкубатор кадров для ближнего зарубежья, СНГ", - об этом сказала сегодня, 20 января, на встрече с журналистами депутат Альфия Самигуллина.

По ее словам, хорошие специалисты и выпускники уходят из страны, они работают в странах СНГ, даже в Катаре и Турции. "Из-за низкой зарплаты мы теряем выпускников, для кого наш институт существует - для заграницы", - сказала она.

Также депутат добавила, чтобы искоренить коррупцию в медицине, как минимум вдвое нужно поднять зарплату работникам этой отрасли. В настоящее время средняя заработная плата врачей - 7-8 тысяч сомов, а если врач работает на 1,5 ставки, то достигает максимум 10-11 тысяч сомов.

"И врач должен думать, как прокормить семью за такую зарплату", - добавила она.