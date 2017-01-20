О! запускает услугу "Мобильная библиотека"

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Мобильный оператор О! сообщает о запуске образовательной услуги "Мобильная библиотека", в рамках которой у пользователей есть возможность читать или слушать интересующие произведения не выходя из дома.

В библиотеке собраны самые популярные романы, бизнес-книги и мировые бестселлеры. Фонд "Мобильной библиотеки" составляют порядка 36 000 электронных произведений и аудиокниг русской и зарубежной литературы.

"Мы уделяем внимание повышению цифровой грамотности населения и расширению спектра услуг для клиентов компании. Современные мобильные технологии предоставляют все новые возможности для пользователей. Поэтому мы рады предоставить новый сервис, который открывает доступ к интересному и качественному контенту. С помощью услуги "Мобильная библиотека" абоненты могут познакомиться с известными литературными произведениями. Подключайтесь!" - отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Чтобы воспользоваться "Мобильной библиотекой", необходимо зайти на сайт books.o.kg и ввести логин и пароль, предварительно подключив услугу командой *7780#. При этом можно воспользоваться любым веб-браузером, установленным на мобильное устройство.

Стоит отметить, что мобильный оператор О! предоставляет 3 дня бесплатного доступа к библиотеке при первом подключении. С 4-го дня стоимость абонентской платы за услугу составит 5 сомов в сутки. Интернет-трафик для посещения "Мобильной библиотеки" в сети О! не тарифицируется.

Подробная информация о новой услуге "Мобильная библиотека" на сайте компании www.o.kg и на books.o.kg.

Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!

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URL: http://www.vb.kg/354031
Теги:
библиотека, книги, сотовый оператор, #O!
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