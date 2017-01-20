Медпункты отдаленных районов страны получат новое оборудование

Строительство медицинского центра, сооружения и оснащения медицинским оборудованием нескольких небольших медпунктов в отдаленных районах страны. Эти вопросы были затронуты во время встречи посла КР в Катаре Нурана Ниязалиева с председателем Катарского благотворительного фонда Юсуфом бин Ахмедом Аль-Кувари.

Во время беседы обсуждались основные направления сотрудничества в реализации социально-экономических проектов в Кыргызской Республике.

Ниязалиев, выражая признательность за оказываемую помощь, отметил важность осуществления проектов в тесной координации с соответствующими государственными органами республики и местными властями

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