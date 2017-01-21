Ученые Кыргызстана изобрели безопасный способ добычи ртути.

Кыргызстанские ученые на пути к мировому признанию в области науки. Отечественные умы разработали новый экологически чистый способ переработки ртутной руды.

По словам профессора Какина Сулайманкулова, их изобретение значительно отличается как производительностью так и полным отсутствием вреда при работе с тяжелым металлом. Руда помещается в воду, затем добавляется особый реагент и дополнительный ускоритель, после чего металл растворяется, и его просто сливают.

"Уникальность заключается в том что все происходит не с помощью нагревания, а с помощью растворения в воде при комнатной температуре . То есть в концентрат полученный ртути добавляется реагент, который и растворяет ртуть"- говорит доктор химических наук НАН КР Какин Сулайманкулов.

Как говорят изобретатели, сейчас в производстве действует устаревшая и вредная технология. Так как для получения ртути используется система при которой ртутная порода подвергается термической обработке в 600 °C. Тяжелый металл испаряется, а затем оседает в специальном устройстве. При этом определенный процент пара улетучивается.

"Во всем мире все работали с методом обжига. Процесс там такой: берется руда, ее обжигают при высоких температурах, ртуть, которая находится в руде испаряется, разгоняется и потом идет процесс улавливания частиц. И таким способом ведется добыча. Мы же изобрели специальные реагенты которые позволяют растворятся ртути в воде. От этого не никакого вреда и испарений нет" - рассказывает доктор химических наук НАН КР Муса Балыбаев.

К тому же по словам профессора Балыбаева "горячий" способ добычи не позволял собрать весь металл. И определенный процент оставался в воздухе, добавляет. Отсюда по всему миру стали либо модернизировать ртутные комбинаты, либо и вовсе закрывать, говорит ученый. В Кыргызстане также есть фабрика по производству ртути. О вредности производимой там продукции некогда рассказывал его директор. Этот ролик набрал большую популярность, где глава предприятия пьет металл.

Однако на самом деле в этом нет ничего опасного! При близком контакте с токсичным металлом у человека развивается так называемая болезнь "Минаматы". Симптомы включают в себя нарушение моторики, ухудшение внятности речи, ослабление зрения и слуха, а в тяжелых случаях и вовсе паралич. Так что трюк директора комбината можно назвать фокусом во имя спасения своего предприятия, говорят отечественные ученые.

"Скорее это коммерческий трюк, потому что это дикость пить ртуть, мы вот неоднократно обсуждали это. Вот Кайдаканский комбинат, женщины говорят, мы просто пьем, в качестве лекарства. Я вам скажу, это делается для того, чтобы комбинат не закрыли" - считает профессор Какин Сулайманкулов.

Впрочем, запатентованное новшество ученных может получит признание уже совсем скоро. Документы подтверждающие уникальность изобретенного способа уже практически в кармане, говорят профессоро. Единственное что сейчас необходимо, это финансирование для опытно-промышленного испытания и дальнейшего внедрения. К слову, в советское время отечественная академия наук сделала значимые открытия. Например академик Павел Чалов открыл способ установления глубинного возраста озер, морей и океанов радиоизотопным методом.