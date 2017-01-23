Круглый стол "ВБ": Перспективы Кыргызстана в ЕАЭС после льготного периода

Завтра, 24 января, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол на тему: "Готовность Кыргызстана к новым экономическим реалиям: льготный период КР в ЕАЭС завершен".

Участники обсудят перспективы Кыргызстана в ЕАЭС после завершения льготного периода для республики и вступления в силу общих требований для стран-участниц ЕАЭС тарифной, налоговой, законодательной политики.

Участники:

Джумакадыр Акенеев - заслуженный экономист КР, модератор круглого стола; Олег Панкратов - вице-премьер-министр КР; Бахадыр Сулейманов - депутат ЖК КР; Марат Аманкулов - депутат ЖК КР; Игорь Чудинов - депутат ЖК КР; Алмаз Сазбаков - заместитель министра экономики КР; Максатбек Ташболотов – статс-секретарь Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР; Рустам Маметов – представитель Департамента интеграционных процессов МИД КР; Бакыт Бакетаев - политолог, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир"; Эльмира Иманалиева - эксперт, координатор Клуба региональных экспертов КР "Пикир"; Сергей Пономарев - президент Национального делового клуба КР, президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг; Кубат Рахимов - эксперт, председатель комитета Торгово-промышленной палаты КР; Аскар Чукин - эксперт по таможенным вопросам; Самат Кылжыев - экономист; Шамиль Борончиев - исполнительный вице-президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей КР; Фархад Атавалиев - член Ассоциации таможенных брокеров КР; Марс Сариев - независимый эксперт; Асылбек Аюпов - экономист; Денис Бердаков - политолог; Айчурек Тазабекова - общественный деятель; Аркадий Гладилов - политолог; Дмитрий Орлов - независимый эксперт.

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