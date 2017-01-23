Круглый стол "ВБ": Перспективы Кыргызстана в ЕАЭС после льготного периода

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ВБ

Завтра, 24 января, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол на тему: "Готовность Кыргызстана к новым экономическим реалиям: льготный период КР в ЕАЭС завершен".

Участники обсудят перспективы Кыргызстана в ЕАЭС после завершения льготного периода для республики и вступления в силу общих требований для стран-участниц ЕАЭС тарифной, налоговой, законодательной политики.

Участники:

  1. Джумакадыр Акенеев - заслуженный экономист КР, модератор круглого стола;
  2. Олег Панкратов - вице-премьер-министр КР;
  3. Бахадыр Сулейманов - депутат ЖК КР;
  4. Марат Аманкулов - депутат ЖК КР;
  5. Игорь Чудинов - депутат ЖК КР;
  6. Алмаз Сазбаков - заместитель министра экономики КР;
  7. Максатбек Ташболотов – статс-секретарь Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР;
  8. Рустам Маметов – представитель Департамента интеграционных процессов МИД КР;
  9. Бакыт Бакетаев - политолог, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир";
  10. Эльмира Иманалиева - эксперт, координатор Клуба региональных экспертов КР "Пикир";
  11. Сергей Пономарев - президент Национального делового клуба КР, президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг;
  12. Кубат Рахимов - эксперт, председатель комитета Торгово-промышленной палаты КР;
  13. Аскар Чукин - эксперт по таможенным вопросам;
  14. Самат Кылжыев - экономист;
  15. Шамиль Борончиев - исполнительный вице-президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей КР;
  16. Фархад Атавалиев - член Ассоциации таможенных брокеров КР;
  17. Марс Сариев - независимый эксперт;
  18. Асылбек Аюпов - экономист;
  19. Денис Бердаков - политолог;
  20. Айчурек Тазабекова - общественный деятель;
  21. Аркадий Гладилов - политолог;
  22. Дмитрий Орлов - независимый эксперт.

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02.

URL: http://www.vb.kg/354034
Теги:
ЕАЭС, экономика
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