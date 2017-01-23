Круглый стол "ВБ": Перспективы Кыргызстана в ЕАЭС после льготного периода

Завтра, 24 января, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол на тему: "Готовность Кыргызстана к новым экономическим реалиям: льготный период КР в ЕАЭС завершен".
Участники обсудят перспективы Кыргызстана в ЕАЭС после завершения льготного периода для республики и вступления в силу общих требований для стран-участниц ЕАЭС тарифной, налоговой, законодательной политики.
Участники:
- Джумакадыр Акенеев - заслуженный экономист КР, модератор круглого стола;
- Олег Панкратов - вице-премьер-министр КР;
- Бахадыр Сулейманов - депутат ЖК КР;
- Марат Аманкулов - депутат ЖК КР;
- Игорь Чудинов - депутат ЖК КР;
- Алмаз Сазбаков - заместитель министра экономики КР;
- Максатбек Ташболотов – статс-секретарь Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР;
- Рустам Маметов – представитель Департамента интеграционных процессов МИД КР;
- Бакыт Бакетаев - политолог, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир";
- Эльмира Иманалиева - эксперт, координатор Клуба региональных экспертов КР "Пикир";
- Сергей Пономарев - президент Национального делового клуба КР, президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг;
- Кубат Рахимов - эксперт, председатель комитета Торгово-промышленной палаты КР;
- Аскар Чукин - эксперт по таможенным вопросам;
- Самат Кылжыев - экономист;
- Шамиль Борончиев - исполнительный вице-президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей КР;
- Фархад Атавалиев - член Ассоциации таможенных брокеров КР;
- Марс Сариев - независимый эксперт;
- Асылбек Аюпов - экономист;
- Денис Бердаков - политолог;
- Айчурек Тазабекова - общественный деятель;
- Аркадий Гладилов - политолог;
- Дмитрий Орлов - независимый эксперт.
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону: (0312) 48-61-02.