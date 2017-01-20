Главной целью посадки Боинга в Бишкеке была дозаправка и смена экипажа

Груз из Гонконга, который должен был приземлиться в Бишкеке, направлялся в Стамбул. Об этом заявил заместитель генерального директора турецкой авиакомпании My cargо Хамза Тыглай, находящийся в данное время в Бишкеке.

"Целью полета, местом назначения груза являлся город Стамбул. Мы в Бишкеке приземляемся исключительно для пополнения запаса топлива и смены экипажа", - сказал он.

По его словам, из Гонконга в Стамбул возможен непрерывный перелет. Однако наличие тяжелого груза требует дозаправки и смены экипажа, сказал он.

"Главная цель посадки в Бишкеке - это не доставка груза, а дозаправка и смена экипажа, конечный пункт не Бишкек, а Стамбул", - добавил Тыглай.