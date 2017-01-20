В Германии изготовили нижнее белье с кодовым замком и сигнализацией

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В Германии наладили производство нижнего белья с кодовым замком и сигнализацией. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mirror.

Необычное белье изготовлено из прочного материала, который не рвется и его трудно разрезать. Чтобы снять белье, необходимо ввести код. Если встроенные датчики зафиксируют попытку несанкционированного доступа, включится сирена громкостью 130 децибел.

Производитель полагает, что такое белье поможет женщинам защититься от сексуального насилия. Компания ссылается на события новогодней ночи 2015 года, когда сотни жительниц Кельна подверглись нападениям со стороны выходцев из Северной Африки.

Глава фирмы Tecos Сандра Зайц начала разработку защищенных леггинсов после неприятного инцидента, произошедшего, когда она готовилась к марафону. Позднее компания расширила ассортимент трусами, устроенными по тому же принципу.

В интернет-магазине трусы с сигнализацией можно купить за 99,99 евро, а леггинсы - за 149,94 евро.

URL: http://www.vb.kg/354037
Теги:
Германия, миграция, насилие
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