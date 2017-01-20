На инаугурации Трампа Кыргызстан будет представлять посол Кадыр Токтогулов

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа.

Церемония инаугурации начнется в 9.30 по местному времени у здания Капитолия в Вашингтоне. Сначала будут выступать религиозные лидеры, затем к присяге будет приведен вице-президент Майкл Пенс, а в 12.00 (в 23.00 по бишкекскому времени) произнесет текст присяги сам Дональд Трамп.

Ожидается, что за церемонией под открытым небом будут следить около 3 млн человек.

На инаугурацию приглашены экс-президенты и их супруги Билл и Хиллари Клинтон, Джордж Буш-младший и Лора Буш, Джимми и Розалин Картер. Джордж Буш-старший с супругой Барбаройне смогут присутствовать на церемонии в силу своего преклонного возраста. Приглашены также и другие видные деятели и политики США.

Зарубежные делегации представлены на уровне послов в США.

"Кыргызстан на инаугурации нового главы США Дональда Трампа будет представлять Чрезвычайный и Полномочный посол КР в США Кадыр Токтогулов", - сообщили в МИДе.

По данным зарубежных СМИ, церемония обойдется в $200 млн.

Трамп был избран 45-м президентом США 8 ноября.

URL: http://www.vb.kg/354039
Теги:
МИД, США, Дональд Трамп
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