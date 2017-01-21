Ученые: уровень земного океана катастрофически поднимется, но не скоро

Американские и ирландские ученые допустили катастрофическое повышение уровня Мирового океана в ближайшее, по геологическим меркам, время - несколько столетий или тысячелетий, передает Росбалт.

Дело в том, что температура поверхности океана в последний крупный межледниковый (эемский) период, около 116-129 тысяч лет назад, почти совпадала с современной. Примерно в то же время уровень моря был выше, чем сейчас, на 6-9 метров.

Оказалось, что в самом начале межледникового периода, примерно 129 тысяч лет назад, уровень океана на Земле был близок к его значению в 1870-1889 годы.

Затем, около 125 тысяч лет назад, средняя температура поверхности моря выросла примерно на 0,5 градуса Цельсия и практически сравнялась с современной.

К своим выводам исследователи пришли, сравнив имеющиеся данные о температуре и уровне Мирового океана в межледниковье с их современными значениями. Это исследование поможет лучше понять то, как моря отреагируют на глобальное потепление, передает Lenta.ru.

Ранее специалисты американского космического агентства NASA тоже заявляли о приближении всемирного потопа, но через 60 лет. И в первую очередь, этот процесс затронет Японию, Францию и Великобританию.