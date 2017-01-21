Кристен Стюарт стала соавтором научной работы об искусственном интеллекте

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Голливудская актриса Кристен Стюарт ("Сумерки", "Ультраамериканцы") совместно с исследователем Бнаутиком Йоши (Bhautik Joshi) и продюсером Starlight Studios Дэвидом Шапиро опубликовала научный доклад "Воплощение импрессионизма в жизнь с помощью нейронной передачи стиля в фильме Come Swim". Об этом сообщает TJournal со ссылкой на издание Quartz.

Исследование было опубликовано 19 января в онлайн-базе научных работ ArXiv Корнеллского университета, входящего в "Лигу плюща". При этом статьи, размещённые в архиве, не проходят процедуру научного рецензирования. Доклад посвящён применению технологии искусственного интеллекта в короткометражной картине Come Swim, сценаристом и режиссёром которой выступила Стюарт.

В статье указано, что при создании фильма использовали машинное обучение, чтобы обрабатывать кадры в художественном стиле картин, нарисованных самой Стюарт. По словам авторов исследования, Come Swim - это "импрессионистический портрет убитого горем человека под водой", а технология должна подчеркнуть ключевые сцены.

В Quartz отметили амбиции создателей фильма: команда изначально пыталась настроить алгоритм так, чтобы он мог "передавать эмоции" персонажей с помощью художественных стилей. В Come Swim хотели показать "мысли человека в первые секунды пробуждения".

Авторы работы отметили, что занимались настройкой параметров и интенсивности переноса стиля в фильм. Однако команда картины столкнулась с тем, что жёсткие настройки алгоритма нейросети мешали "творческому поиску" создателей.

По словам Стюарт, Йоши и Шапиро, на ранних стадиях новизна технологии давала им ложное чувство о высоких результатах их деятельности. Команде любые обработанные кадры казались "сносными" и потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к нейросетям.

Для написания материала Стюарт и её соавторы использовали теоретический материал о применении нейронных сетей для обработки изображений. При этом они использовали научную работу Texture networks: Feed-forward synthesis of textures and stylized images, в которой описывался механизм передачи стиля изображения, который стал основой для приложения Vinci.

Авторы статьи, сотрудники "Яндекса" Дмитрий Ульянов и Вадим Лебедев в мае 2016 года запустили собственный сервис LikeMo.net для обработки фотографий в стиле знаменитых художников.

Премьера фильма Кристен Стюарт состоится на ежегодном фестивале независимого кино "Санденс", который проходит с 19 по 29 января.

URL: http://www.vb.kg/354041
Теги:
наука
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