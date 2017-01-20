Сегодня: парламент слеп и глух, ложь Текебаева, в драке убит школьник

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Эркин Суротчуев

Общественность в шоке. Депутаты, высказавшие недовольство по поводу того, что журналисты рассказали правду о реальном положении дел в морге, только подогрели интерес к этой проблеме. Кадры, сделанные в помещениях, где проходят патологоанатомические исследования и тела покойных готовят, чтобы отправить в последний путь, вызывают жуткие ощущения.

Парламентариям, оказывается, стыдно за то, в каких условиях работают судмедэксперты и какие инструменты они используют при вскрытии. Наверное, стыдно еще и за то, что зарплата работника морга составляет 5 тысяч сомов в месяц? И, наверное, об этом никому не нужно рассказывать?

Однако только на умении пускать пыль в глаза далеко не уехать. Так, например, чтобы устлать коридоры парламента шикарными кремлевскими дорожками, вкатить в зал заседаний новые кожаные кресла или прикупить мебель для депутатских кабинетов, деньги всегда находятся. А вот о том, что у пенсионеров нет денег на лекарства, о нищенских зарплатах бюджетников, о высоком уровне бедности говорить неприлично и стыдно, проще выпускать популистские законы.

Господам депутатам, пока не поздно, пора протереть глаза, посмотреть вокруг и понять, что тот мир, в котором они обитают, разительно отличается от того, в котором живут и существуют миллионы их сограждан.

Вранье Текебаева раскрылось за сутки. Прибывший в Бишкек заместитель генерального директора турецкой авиакомпании MyСargо Хамза Тыглай, чей Боинг разбился в поселке Дача-СУ 16 января, сообщил, что лайнер не занимался доставкой каких-либо товаров в Кыргызстан.

"Местом назначения груза являлся город Стамбул, а не Бишкек. Мы в Бишкеке приземляемся исключительно для пополнения запаса топлива и смены экипажа", - подчеркнул Хамза Тыглай.

Так что все заявления Текебаева про разбившийся лайнер и его груз накануне оказались домыслами.

В массовой драке погиб школьник. Трагедия случилась в селе Кочкор Нарынской области. Известно, что десятиклассники пришли в дом своего сверстника, там между подростками произошла потасовка, в руках одного из них оказался нож. В результате 17-летний парень, получивший ранение, скончался на месте. Еще один участник инцидента госпитализирован.

Расследование проводят правоохранительные органы, дело под контролем у полномочного представителя правительства в Нарынской области. Заведующий отделом образования Кочкорского района освобожден от занимаемой должности. Уволен и директор школы, учащиеся которой стали участниками смертельного инцидента.

Разбойники с большой дороги. В Бишкеке по горячим следам задержана банда грабителей. В ночь на пятницу на пересечении проспекта Манаса и улицы Фрунзе двое неизвестных, применив силу, отобрали сумку у 26-летней девушки. Вместе с прибывшим на вызов экипажем милиции пострадавшая приняла участие в поиске злоумышленников.

Спустя некоторое время по подозрению в ограблении задержали молодых людей 18 лет и 21 года. На это же место приехало такси, водитель которого рассказал, что парни - это его знакомые и попросил их подвезти. В результате осмотра салона машины милиция обнаружила биту и медицинские маски. Все трое подозреваемых доставлены в отделение милиции. Начато следствие.

Большой футбол возвращается. Сезон открывается международной матчевой встречей квалификационного раунда кубка Азиатской футбольной конфедерации (AFC). 31 января "Дордой" примет туркменский "Балкан". Встреча состоится в Оше, так как в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова газон находится в неудовлетворительном состоянии.

Победитель определится по итогам двухматчевого противостояния. Ответная игра состоится в Балканабаде (Туркменистан) 7 февраля. Сильнейший клуб продолжит борьбу за второй по значимости клубный футбольный трофей Азии – кубок AFС.

Прощальные гастроли. "Азия MIX" уходит из КВН. С 10 по 19 января команда участвовала в фестивале "КиВиН" в Сочи и выступила на гала-концерте. Там любимцы публики, заканчивая номер на сцене, официально сообщили о том, что завершают выступления в высшей лиге Клуба веселых и находчивых.

Болельщики одновременно с печалью и гордостью говорят о том, что "Азия MIX" уходит непобежденной в ранге действующего чемпиона и покорителя планеты КВН. На фестивале в Сочи команда из Кыргызстана выступала вне конкурсной программы.

URL: http://www.vb.kg/354042
Теги:
авиакатастрофа, матч, Нарынская область, парламент, разбой, спорт, убийство, футбол, школа, Дордой, МВД, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Марат Гизатулин
20.01.2017, 18:37
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сообщил, что лайнер не занимался доставкой каких-либо товаров в Кыргызстан

что собственно и указано в меморандуме насчет использования Турцией услуг МАМ

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