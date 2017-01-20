Обнаружены 6 выживших в итальянском отеле, на который сошла лавина

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В руинах заваленного лавиной отеля в итальянских горах выжили 5 или 6 человек. Об этом сообщают vesti.ru со ссылкой на итальянские СМИ.

Спасатели определили их местоположение и пытаются к ним пробраться.

Лавина накрыла гостиницу Rigopiano di Farindola, расположенную в горном массиве Гран-Сассо в итальянском регионе Абруццо, в ночь на 19 января.

Ранее сообщалось, что всего в отеле на момент трагедии находилось, по уточненным данным, 34 человека: 22 постояльца, 8 сотрудников и четверо гостей.

Двое были в момент схода лавины на улице - они выжили. Четверых нашли погибшими. Судьба остальных людей пока была неизвестна.

URL: http://www.vb.kg/354044
Теги:
Италия, лавина
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