Обнаружены 6 выживших в итальянском отеле, на который сошла лавина

В руинах заваленного лавиной отеля в итальянских горах выжили 5 или 6 человек. Об этом сообщают vesti.ru со ссылкой на итальянские СМИ.

Спасатели определили их местоположение и пытаются к ним пробраться.

Лавина накрыла гостиницу Rigopiano di Farindola, расположенную в горном массиве Гран-Сассо в итальянском регионе Абруццо, в ночь на 19 января.

Ранее сообщалось, что всего в отеле на момент трагедии находилось, по уточненным данным, 34 человека: 22 постояльца, 8 сотрудников и четверо гостей.

Двое были в момент схода лавины на улице - они выжили. Четверых нашли погибшими. Судьба остальных людей пока была неизвестна.