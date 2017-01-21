В Бишкеке стартовала спартакиада школьников

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ВБ

В физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" состоялось торжественное открытие спартакиады школьников Ленинского района.

На открытии спартакиады приняли участие школьники, жители района, глава района Нурдин Тынаев, начальник управления физической культуры и спорта мэрии Ырысбек Мааткабылов и директор районного центра образования Анарбек Эдильбеков.

Спартакиада школьников проводится среди учащихся школ в целях популяризации физической культуры и спорта, развития видов спорта в школах, укрепления здоровья школьников, выявление лучших спортсменов и формирование сборных команд района для участия в городском финале спартакиады школьников.

Соревнования проводятся по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, футбол, легкая атлетика, веселые старты, ордо, дартс.

URL: http://www.vb.kg/354045
Теги:
Ленинский район, спорт, школа
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