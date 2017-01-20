Премьер раскритиковал работу по борьбе с коррупцией в ГААС

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ВБ

В ходе рабочего совещания премьер-министр Сооронбай Жээнбеков назвал неудовлетворительной работу по борьбе с коррупцией в Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Заслушав информацию заведующего сектором антикоррупционной политики отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Белека Ахметова, глава кабмина отметил, что работа ведется формально, со слабыми и недостаточными результатами.

"Значительная часть мероприятий, направленных на ликвидацию системной коррупции в ведомстве остается нереализованной или реализуются частично. Причиной сложившегося положения является пренебрежительное и непрофессиональное отношение руководства Госагентства и руководителей государственных органов – соисполнителей к исполнению своих обязанностей и задач в сфере противодействия коррупции", - сказал Жээнбеков.

Глава правительства подчеркнул, что на сегодня доверие граждан страны к сфере градостроительства находится на крайне низком уровне.

"За последние два с половиной года в сфере градостроительства правоохранительными органами выявлено и пресечено 93 факта коррупционных проявлений. Общая сумма ущерба бюджету государства составила свыше 43 млн сомов", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что к работникам Госагентства необходимо предъявлять особые требования, так как от них напрямую зависит безопасность возводимых зданий и качество строительства.

URL: http://www.vb.kg/354046
Теги:
коррупция, правительство, Сооронбай Жээнбеков
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