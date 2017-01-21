Генштаб: В гостинице "Семетей" размещено 29 пострадавших от авиакатастрофы

В гостинице "Семетей" размещено 29 пострадавших от авиакатастрофы. Об этом сегодня, 21 января, "ВБ" сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил КР.

Как уточняется, накануне к 20-ти уже живущим там гражданам прибавилось еще девять человек.

"В настоящий момент на месте находится комиссия МЧС и следственная группа. Они занимаются вопросом их заселения. Мы подготовили 25 мест, поэтому испытываем немного трудностей. Скорее всего, некоторых переселят в другие места. Списки размещенных в гостинице можно посмотреть на сайте Госкомитета по делам обороны КР", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.