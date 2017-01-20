Омурбек Текебаев снова терпит фиаско

Его обличительное заявление в парламенте о том, что грузовой самолет турецкой компании приземлялся не для дозаправки, а чтобы оставить груз в аэропорту "Манас" оказалось просто пшиком.

Грузовой самолет, летевший из Гонконга и который должен был приземлиться в Бишкеке, направлялся в Стамбул. Об этом сообщил заместитель генерального директора турецкой авиакомпании MyСargо Хамза Тыглай, находящийся в данное время в Бишкеке.

"Местом назначения груза являлся город Стамбул, а не Бишкек. Мы в Бишкеке приземляемся исключительно для пополнения запаса топлива и смены экипажа. Главная цель посадки в Бишкеке - это не доставка груза, а дозаправка и смена экипажа", - повторил он.

По его словам, из Гонконга в Стамбул возможен непрерывный перелет. Однако наличие тяжелого груза требует дозаправки и смены экипажа.

Кстати, все, кто пишет о том, что MyСargо и Act Airlines различные компании, могут просто погуглить и получить соответствующую информацию. Эта одна и та же компания, можно пройти по следующей ссылке https://en.wikipedia.org/wiki/MyCargo_Airlines.

Поспешность Текебаева объяснима. Он действует как опытный ньюсмейкер, первым застолбить информационную нишу, неважно достоверной или сомнительной информацией. Это его и подводит, так как в нынешние времена любая информация требует проверки или достоверного источника. Текебаев, видимо, решил, что скоропалительное заявление о якобы контрабандном грузе будет высшим пилотажем. Он сумеет на этом получить политические очки и нанести ущерб репутации власти. Увы. Этого, как видно из заявления представителя руководства турецкой компании, уже не получится.

В итоге мы наблюдаем неудачное пикирование Текебаева. Кстати, пикирование применяется для быстрого разгона самолёта за счет потери им высоты и приобретения скорости, превышающей максимальную скорость горизонтального полета. Любая ошибка в этом маневре приводит к крушению самолета. Жаль, что такой опытный политик в последнее время постоянно терпит провал, пытаясь идти на поводу своих амбиций, корыстных интересов. В конце концов, это станет причиной полного политического банкротства.

Есть и другая сторона, моральная. Политик калибра Текебаева должен осознавать, что когда еще остыло пепелище после крушения самолета, когда еще предаются тела погибших земле, любое сомнительное заявление может стать причиной еще большего психологического надлома не только тех, кто пострадал, или близких погибших, но и всего общества.

Спекулировать на горе людей – это аморально и безнравственно. Безответственно в такие дни пытаться проводить политические манипуляции путем оглашения каких-то псевдосенсационных подробностей. Сейчас, как никогда, нужна особая щепетильность и деликатность, необходимо дождаться результатов расследований причин крушения самолета. Это позиция любого здравомыслящего человека.