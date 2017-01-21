На Гавайях начали пятое моделирование жизни на Марсе

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Американские ученые приступили к новому эксперименту по моделированию жизни в марсианских условиях на Земле. Об этом, как пишет Naked Science, сообщается на сайте Гавайского университета.

Экспериментальная площадка расположена в районе вулкана Мауна-Лоа на высоте 2,6 километра над уровнем моря. Базой для испытуемых служит двухэтажный геодезический купол - его площадь составляет 111,5 квадратных метров, высота - семь метров. Исследования начались 19 января и продлятся восемь месяцев.

Участие в проекте принимают шесть человек (четверо мужчин, две женщины), которые были отобраны из 700 претендентов. Они должны будут проводить исследования, тестировать оборудование, следить за расходом ресурсов, в том числе энергии, воды и продуктов длительного хранения, под наблюдением.

Купол, в котором будут находиться испытуемые, отчасти прозрачен и негерметичен. Покидать его, например для сбора проб грунта, добровольцы смогут в скафандрах. Участники будут полностью лишены физических контактов с третьими лицами, радиосвязь с организаторами будет вестись с 20-минутной задержкой.

Это пятый подобный проект, реализуемый Гавайским университетом (первый состоялся в 2013 году). Финансирование работы осуществляет NASA. Цель эксперимента - выявление физиологических, технических и психологических трудностей, с которыми колонисты могут столкнуться в рамках реальной миссии.

В 2010–2011 годах похожий эксперимент, "Марс-500", проводился в России на базе Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН). Участие в нем также приняли шесть человек из разных стран. Работа длилась 520 суток - предполагается, что столько займет полет на Марс и обратно.

URL: http://www.vb.kg/354049
Теги:
наука, США
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