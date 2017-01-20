Как удачно пропиариться на чужом горе, Или танцы на останках

Почему-то даже не удивляет тот факт, что в историю с крушением Боинга в селе Дача-СУ вмешался вездесущий господин Текебаев. Разве мог он упустить возможность в очередной раз напомнить о себе.

Похоже, обыкновение обвинять правящую власть во всех смертных грехах у лидера "Ата Мекена" переросло в закоренелую привычку. Так и до паранойи недалеко. А жаль. Ведь околомышление - заболевание серьезное. С этим шутить нельзя. Но ближе к делу.

Заявление Омурбека Текебаева о том, что упавший Боинг не нуждался в дозаправке, прозвучало как гром среди ясного неба. И тут же обросло мельчайшими подробностями. Одна, из которых тянет на сенсацию – Боинг 747 был загружен контрабандными мобильными телефонами.

"Нас обманули!" – кричит Омурбек Черкешович. И тут же в его ясном уме складывается сумма прибыли от продажи левых мобилок. Возникает резонный вопрос: это, вообще, нормально через три дня после колоссальной трагедии подсчитывать барыши? Причем чужие.

Тем более что уже на следующий день турецкая сторона заявила о том, что местом назначения груза являлся город Стамбул. Боинг в Бишкеке должен был приземлиться исключительно для пополнения запаса топлива и смены экипажа.

Однако заявленная Текебаевым "бомба" гипертрофировалась до того, что контрабандный груз предназначался кому-то из власть имущих. Но возмущает даже не этот факт. А то, с какой скоростью и пафосом достал свой рояль депутат. Это напомнило историю с некорректным комментарием в соцсети теперь уже широко известной уволенной аспирантки из КГМА Таттыгуль Дооталиевой.

А собственно, чем взрослый и солидный депутат Текебаев отличается от 33-летней "педагогши"? По сути он повторил ее "подвиг" только на более высшем уровне. В конце концов, потрясти письмо от турецкой компании - владельца борта, присланного почему-то Текебаеву, он мог бы и тогда, когда закончится расследование авиакатастрофы.

Но, видимо, лидер "Ата Мекена" живет по принципу "хороша ложка к обеду". Ну еще бы! Зачем метать бисер после того, как? А вдруг расследование катастрофы пойдет не по текебаевскому сценарию, который он уже озвучил? Тогда пиши пропало. Свою очередную порцию славы Омурбек Черкешович просто напросто бы профукал.

Печально, что в нашей стране есть люди, которые умело используют любую, даже самую трагическую ситуацию в своих личных целях. И уж совсем не комильфо, что среди них граждане, имеющие статусы депутата или государственного служащего.

Кроме того, необходимо учесть, что Омурбек Текебаев попытался раскачать международный скандал! Ведь своим заявлением он подставил не только КР, туда же были вовлечены турецкая и китайская стороны. Теперь неизвестно, чем нам это откликнется. По сути все эти страны были объявлены контрабандистами.

Может быть, хватит ради собственного депутатского удовольствия устраивать танцы на останках? Хотя бы в память о погибших.

И еще. Одно дело рвать глотку с трибуны ЖК о своей непричастности к делу о MegaCom. И совсем другое - брызгать слюной, когда речь идет о человеческих жизнях.