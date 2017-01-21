С расшифровкой "черных ящиков" возникли трудности

В Москве Межгосударственный авиационный комитет приступил к к изучению "черных ящиков" доставленных с места крушения Боинга 747 под Бишкеком. "Поступившие самописцы имеют значительные механические повреждения и следы воздействия высокой температуры. В связи с этим, воспроизвести информацию штатным способом не представилось возможным", - сообщил пресс-центра МАК.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета совместно со специалистами Турции, США и Кыргызской Республики выполнили осмотр, вскрытие и извлечение модулей памяти из защищённых накопителей.

Работы по восстановлению интерфейса носителя информации параметрического самописца завершены. Информация считывают. Предварительный анализ показал, что информация об авиационном происшествии имеется.

Работы по восстановлению интерфейса речевого самописца продолжаются.

МАК так же сообщает: "Комиссия продолжает работу на месте авиационного происшествия. В работе принимают участие уполномоченные представители Национального комитета по безопасности на транспорте (NTSB) США и Комитета по расследованию происшествий (КАIK) Турции, а также советники – специалисты NTSB, FAA, Boeing, KAIK и авиакомпании "myCARGO".