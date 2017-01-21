Число задержанных участников беспорядков в Вашингтоне превысило 200

В Вашингтоне, где произошли беспорядки в связи с инаугурацией 45-го президента США Дональда Трампа, полиция задержала по меньшей мере 217 человек. Об этом сообщает Reuters.

Сегодня, 21 января, они предстанут перед судом.

Протесты проходили в нескольких кварталах от Пенсильвания-авеню, где прошли официальные торжества по случаю вступления Трампа в должность. По всему городу протестующие выкрикивали лозунги против Трампа и несли плакаты "Трамп - не президент" и "Заставим расистов снова бояться".

Беспорядки начались во время церемонии инаугурации. Протестующие начали драться с полицией. Примерно 500 человек в масках-балаклавах или шарфах, скрывающих лица, прошли по центру Вашингтона, громя витрины и разбивая стекла в припаркованных машинах и магазинах.