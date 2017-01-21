Появилось видео смертельной аварии на Ралли в Монте-Карло

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В интернете появилось видео со смертельной аварией на Ралли в Монте-Карло. Ролик был опубликован на сайте телеканала РЕН ТВ.

Инцидент произошел на первом этапе чемпионата мира по классическому ралли WRC сезона 2017 года, погиб один из зрителей.

На первом спецучастке гонки автомобиль Хайдена Пэддона развернуло, машина ударилась о скалу и опрокинулась. При этом автомобиль задел одного из фанатов. О степени тяжести повреждений Пэддона не сообщается.

Пострадавшего на вертолете доставили в госпиталь Ниццы, но врачи не смогли его спасти. Организаторы приняли решение прекратить гонку.

URL: http://www.vb.kg/354060
Теги:
гонки, ДТП, спорт
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