Инаугурация Дональда Трампа. Клятва американскому величию

В пятницу, 20 января, победитель президентской гонки Дональд Трамп вступил в должность, став 45-м президентом Соединенных Штатов.

Еще полгода назад его перспективы казались призрачными: по опросам он заметно отставал от кандидата от демократов Хиллари Клинтон, а Республиканскую партию сотрясали скандалы. Все это уже позади. Вопреки прогнозам и предсказаниям, Трамп и его команда сделали невозможное.

Помог им в этом американский народ - и именно к нему были обращены первые слова нового президента. Дональд Трамп пообещал вернуть простым людям власть, которую у них отняли вашингтонские политики, и сосредоточиться на возрождении Америки, а не на внешнеполитических химерах.

В своей речи он говорил о солидарности и экономическом подъеме, патриотизме и верности флагу, и ни разу не произнес любимого слова теперь уже бывшего президента Барака Обамы - "демократия", лишь однажды употребив слово "свобода", говоря о свободах американского народа. Это, пожалуй, лучше всего демонстрирует, что эпоха Обамы завершилась. Началась эра Трампа.