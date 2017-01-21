Дональд и Мелания Трамп станцевали на балу

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в пятницу, 20 января, на Балу Свободы после инаугурации исполнили свой первый танец в качестве хозяев Белого дома. Об этом пишет lenta.ru.

"Мы это сделали, мы сделали это", - обратился Трамп к присутствующим в зале гостям. "Мы начали этот путь, и они сказали, что у нас, у меня, нет шансов - но мы знали, что мы победим. И мы победили. И сегодня у нас был великий день", - отметил новый глава государства.

Первая леди была одета в платье цвета слоновой кости. Эксклюзивную модель разработал дизайнер Эрве Пьером при участии самой Мелании.

Президентская чета станцевала медленный танец под музыку Фрэнка Синатры "Мой путь". К ним присоединились вице-президент Майк Пенс со своей супругой Карен, а также дети из обеих семей.