За каждой мечетью в Кыргызстане закреплен сотрудник МВД. Об этом сообщил на молодежных дебатах "Борьба с религиозным экстремизмом: что эффективней "кнут" или "пряник"?" сотрудник 10-го ГУМВД Максат Молдобаев.

По его словам, представители правоохранительных органов в рамках борьбы с экстремизмом присутствуют на пятничных намазах.

"Каждая мечеть находится под контролем Министерства внутренних дел. Конечно, существует проблема низкой религиозной образованности среди имамов. Важно, чтобы духовными лидерами становились те, кто понимают ее суть", - отметил Молдобаев.

Участие в дискуссии приняли 27 молодежных лидеров, сотрудники международных организаций и НПО, представители гос. органов.

Как отметили участники встречи, проблему усугубляет безработица и неудовлетворенность жизнью среди молодежи