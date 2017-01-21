Атамбаев выразил соболезнование в связи с жертвами в Тегеране

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Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с многочисленными жертвами в результате пожара и обрушения торгового центра в городе Тегеран.

"С глубоким сопереживанием воспринял известие о многочисленных жертвах в результате пожара и обрушения торгового центра в городе Тегеран. От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в телеграмме Главы государства.

19 января в столице Ирана Тегеране в результате пожара в торговом центре Plasco здание обрушилось.

Погибли по меньшей мере 30 пожарных и получили ранения около 75 человек. Из них - 30 гражданских лиц и 45 пожарных.

URL: http://www.vb.kg/354066
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Иран, пожар
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