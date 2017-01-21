Лайнер с сотней пассажиров совершил аварийную посадку во Владивостоке

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В аэропорту Владивостока поздно вечером 20 января совершил аварийную посадку лайнер Airbus A319. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

Самолет совершал рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Вернуться в пункт отправления потребовалось из-за срабатывания датчиков пожарной сигнализации. Как уточнили в МЧС, опасного груза на воздушном судне не было.

На борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа. Они самостоятельно покинули лайнер и были размещены в аэропорту. Никто из них не пострадал.

Через несколько часов пассажиров пересадили в другой самолет, рейс был возобновлен. Сбоев в расписании из-за этого инцидента не произошло, владивостокская воздушная гавань работает в штатном режиме.

URL: http://www.vb.kg/354067
Теги:
авиация, Россия
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