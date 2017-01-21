Таласская область выполнила план по сбору налогов на 107%

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Руслан Изреков

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова приняла участие в работе коллегии полномочного представительства правительства в Таласской области по подведению итогов социально-экономического развития региона за 2016 год и утверждению планов на 2017 год.

В повестку дня коллегии были включены вопросы, касающиеся развития Таласской области, в том числе привлечения инвестиций и перехода страны на цифровое телевещание.

Султанбекова отметила, что местные органы власти должны уделять больше внимания вопросам образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

В своем выступлении она обратила внимание на то, что Таласская область выполнила план по сбору налогов на 107%, что является хорошим показателем.

"Однако, несмотря на такие показатели, мы не должны останавливаться на достигнутом и развиваться дальше, используя все возможности для повышения уровня жизни населения. Руководители области и районов должны создать условия для развития предпринимательской деятельности", - сказала Чолпон Султанбекова.

Она подчеркнула необходимость руководителей области и местного самоуправления к более активному сотрудничеству местных властей с представителями бизнеса.

Подводя итоги коллегии, вице-премьер-министр призвала руководителей области и местного самоуправления работать более эффективно и ответственно выполнять возложенные на них обязанности. Она озвучила ряд поручений премьер-министра Сооронбая Жээнбекова по решению вопросов социально-экономического развития региона, эффективной реализации краткосрочных и долгосрочных планов в этом направлении.

URL: http://www.vb.kg/354068
Теги:
Таласская область, Чолпон Султанбекова
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