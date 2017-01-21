В Италии нашли 10 выживших в накрытом лавиной отеле. Среди них двое детей

В Италии обнаружили 10 выживших на месте схода лавины на гостиницу "Ригопиано" в курортной зоне Гран-Сассо в Апеннинах. Среди них двое детей. Это первые из трех десятков человек, которые числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает интерфакс.

"Они живы, и мы говорим с ними", - сказал представитель пожарной службы Лука Кари. Спасатели работают над тем, чтобы освободить их из-под завалов.

Спасатели вызвали вертолеты для эвакуации обнаруженных людей, которые провели 40 часов под завалами.

По последним данным, подтверждена смерть четырех человек, находившихся в отеле, на который сошла лавина.

Спасатели вручную разгребли тонны снега и камней на месте катастрофы. Дороги, ведущие к месту, где находилась гостиница, по-прежнему блокированы глубоким снегом. Власти предпринимают меры, чтобы расчистить их.

Вечером в среду, 18 января, лавина накрыла трехэтажный отель "Ригопиано" в курортной зоне Гран-Сассо в регионе Абруццо. Из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг. Они сразу пришли к выводу, что число жертв будет велико. Крыша здания частично разрушилась в результате удара лавины.

Сразу после прибытия спасателей два человека были обнаружены возле отеля. Их отправили в больницу, у одного диагностировали переохлаждение. Один из спасенных рассказал, что вышел из гостиницы, чтобы забрать вещи из машины, когда сошла лавина. Остальные постояльцы и персонал отеля были объявлены пропавшими без вести.