Парламент Турции одобрил поправки о президентской форме правления, однако, 339 голосов "за" недостаточно, чтобы обойтись без референдума. Об этом сообщает rbc.ru.

"Турецкий народ будет принимать окончательное решение", – сказал премьер-министр Банила Йылдырым после голосования.

Согласно турецкому законодательству, те инициативы, которые получают поддержку менее 367 депутатов, должны выноситься на референдум.

Проект нового основного закона предусматривает резкое усиление полномочий президента. В частности, он сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства.

Кроме того, в случае принятия документа в прямое подчинение главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. В настоящее время их деятельность регулируется коллегиальным органом - Верховным военным советом.

Еще одним важным новшеством может стать возвращение смертной казни.

Также, согласно проекту Конституции, нижний возрастной порог для выдвижения в депутаты будет снижен с 25 до 18 лет, количество депутатов парламента увеличится с 550 до 600, а лица, имеющие отношение к военной службе, будут лишены пассивного избирательного права.

Референдум может состояться летом 2017 года.