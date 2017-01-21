Евросоюз примет участие в переговорах по Сирии в Астане

107  0
ВБ

Евросоюз будет представлен на Астанинском процессе по Сирии, сообщает телеканал Хабар 24. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщила официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Набила Массрали.

"Я могу подтвердить, что официальный представитель от ЕС будет присутствовать на предстоящей конференции по Сирии в Астане. Как вы знаете, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в рамках региональной инициативы ЕС по Сирии встретилась в Давосе с министрами иностранных дел Иордании и Ирана, а также с Генсеком ООН Антониу Гутерришем и его спецпосланником по Сирии Стаффаном де Мистура. Мы уже сообщали, что под эгидой ООН в феврале должны пройти Женевские переговоры, которые в свою очередь, приведут к весенней конференции по Сирии в Брюсселе", - пояснила она.

Ранее ООН получила приглашение на переговоры по Сирии в Астане, и будет представлена заместителем спецпредставителя Стаффана де Мистуры Рамзи Рамзи. По его словам, ООН "постарается оказать как можно большую поддержку и надеется, что переговоры в Астане в свою очередь будут полезными для февральских переговоров в Женеве".

URL: http://www.vb.kg/354073
Теги:
Казахстан, Сирия, Европейский союз
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  