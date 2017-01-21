Евросоюз примет участие в переговорах по Сирии в Астане

Евросоюз будет представлен на Астанинском процессе по Сирии, сообщает телеканал Хабар 24. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщила официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Набила Массрали.

"Я могу подтвердить, что официальный представитель от ЕС будет присутствовать на предстоящей конференции по Сирии в Астане. Как вы знаете, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в рамках региональной инициативы ЕС по Сирии встретилась в Давосе с министрами иностранных дел Иордании и Ирана, а также с Генсеком ООН Антониу Гутерришем и его спецпосланником по Сирии Стаффаном де Мистура. Мы уже сообщали, что под эгидой ООН в феврале должны пройти Женевские переговоры, которые в свою очередь, приведут к весенней конференции по Сирии в Брюсселе", - пояснила она.

Ранее ООН получила приглашение на переговоры по Сирии в Астане, и будет представлена заместителем спецпредставителя Стаффана де Мистуры Рамзи Рамзи. По его словам, ООН "постарается оказать как можно большую поддержку и надеется, что переговоры в Астане в свою очередь будут полезными для февральских переговоров в Женеве".