Гражданин Турции поджег себя возле консульства Турции в Алматы

Мужчина поджег себя возле консульства Турции в Алматы, передает tengrinews.kz. Как стало известно, пострадал 44-летний гражданин Турции.

Как сообщили в полиции, тушить огонь бросились сотрудники правоохранительных органов. Мужчина был доставлен сотрудниками службы скорой помощи в больницу с ожогами.

"Гражданин Турции прибыл к консульству Турции. У него произошел конфликт с охранником консульства. Затем посетитель, выражая недовольство, облил себя неизвестной жидкостью и поджег. К нему подбежал сотрудник управления специализированной службы охраны, повалил его на землю и начал тушить. Сразу же была вызвана скорая помощь", - сообщили в ДВД Алматы.

Мужчина сейчас находится в отделении больницы скорой медицинской помощи. Гражданин Турции получил ожоги 18 процентов поверхности тела.

"Имеется термический ожог лица, головы, шеи, передней стенки грудной клетки, брюшной стенки, верхних конечностей. Состояние средней тяжести. Находится в профильном отделении, не в реанимации. Назначено лечение, как при ожоге: симптоматическое, обезболивающее и повязки", - сообщил главный хирург Алматы Нуржан Исабеков.