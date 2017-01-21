Минздрав запретил врачам давать комментарии СМИ по авиакатастрофе

Министерство здравоохранения объяснило, почему запретило врачам давать комментарии СМИ.

"Как известно, в первые часы после аварии в СМИ и соцсетях появлялись различные цифры со ссылкой на разные источники. В этой связи на пресс-службу Минздрава была возложена ответственность скоординировать весь информационный поток в целях своевременного, а главное, объективного (точного) информирования общественности о деятельности Минздрава по оказанию помощи пострадавшим. Поэтому всем службам рекомендовано предоставлять данные в пресс-службу министерства для дальнейшего распространения в СМИ из единого источника информации. Это никоим образом не было ограничением предоставления информации общественности, а наоборот, цель была - обеспечение общественности точной информацией", - говорится в сообщении.

Отметим, 17 января вышел Указ Минздрава запретить врачам давать комментарии в целях исключения появления недостоверной информации в СМИ по пострадавшим в результате авиакатастрофы Боинга 747 около аэропорта "Манас".