Минздрав запретил врачам давать комментарии СМИ по авиакатастрофе

106  0
ВБ

Министерство здравоохранения объяснило, почему запретило врачам давать комментарии СМИ.

"Как известно, в первые часы после аварии в СМИ и соцсетях появлялись различные цифры со ссылкой на разные источники. В этой связи на пресс-службу Минздрава была возложена ответственность скоординировать весь информационный поток в целях своевременного, а главное, объективного (точного) информирования общественности о деятельности Минздрава по оказанию помощи пострадавшим. Поэтому всем службам рекомендовано предоставлять данные в пресс-службу министерства для дальнейшего распространения в СМИ из единого источника информации. Это никоим образом не было ограничением предоставления информации общественности, а наоборот, цель была - обеспечение общественности точной информацией", - говорится в сообщении.

Отметим, 17 января вышел Указ Минздрава запретить врачам давать комментарии в целях исключения появления недостоверной информации в СМИ по пострадавшим в результате авиакатастрофы Боинга 747 около аэропорта "Манас".

URL: http://www.vb.kg/354076
Теги:
авиакатастрофа, Минздрав
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  