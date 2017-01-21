20 пострадавших в авиакатастрофе по прежнему находятся в больницах Бишкека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что накануне за помощью в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии обратилась женщина. У нее жалобы на головные боли и боль в грудной клетке.

В тяжелом состоянии остается только 29-летний Сагынбек Рахманов. У него ожог 45 процентов тела. Пациент находится в реанимации.

Медицинские учреждения обеспечены необходимыми препаратами для лечения пострадавших.

Напомним, трагедия произошла 16 января, в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-Суу Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines".

Пользователи социальных сетей скорбят по погибшим и собирают помощь их семьям и пострадавшим.