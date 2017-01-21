В селе Дача-СУ Сокулукского района Чуйской области на месте крушения самолета продолжается сбор обломков.

Как уточнили "ВБ" в МЧС всего к разбору завалов привлечено 230 человек, 13 специальной инженерной техники. Проводятся работы по оценке ущерба территориальной комиссией Гражданской защиты. На месте сотрудникам милиции и спасателям организовано горячее питание.

Так с МЧС КР привлечено - 95 спасателей, восемь единиц техники, с Национальной Гвардии к разбору завалов привлечено 50 военнослужащих. На месте также работают 70 сотрудников милиции, установлено две палатки на 40 мест. Из Аэропорта "Манас" на месте находятся 15 человек, два трактора, один кран и один самосвал. С Сокулукского района с ДЭП №1 - один погрузчик.

Отметим, что также на месте крушения самолета находятся представители межгосударственной авиационной комиссии. Хвост самолета до сих пор еще не убран.

В настоящий момент в гостиницу "Семетей" поселили еще шестерых пострадавших. Итого на сегодняшний день в отеле размещено 37 людей, среди которых как взрослые, так и дети.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиактастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.