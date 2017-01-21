Обвиняемого в мародерстве на месте крушения самолета водворили в СИЗО

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Аида Джумашева

Мужчину, обвиняемого в мародерстве на месте крушения самолета водворили в СИЗО на два месяца. Об этом сегодня, 21 января, "ВБ" сообщили в ГУВД Чуйской области.

Как уточняется меру пресечения, связанную с содержанием под стражей избрал Сокулукский районный суд. Подозреваемый 25-летний К. Ш. является уроженцем Иссык-Кульской области.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

По последним данным, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. На месте происшествия еще продолжается разбор завалов.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан. В день крушения самолета милиционеры выявили факт мародерства со стороны местного жителя. В карманах у него были найдены предметы упавшие во время падения воздушного судна.

URL: http://www.vb.kg/354085
Теги:
авиакатастрофа, Чуйская область, ГУВД, СИЗО
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Сюжет: Крушение самолета под Бишкеком (104 материалов)
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