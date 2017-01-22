Борец Каныбек Жолчубеков завоевал золото чемпионата Кыргызстана

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Гулиза Авазова

Во Дворце спорт имени Кожомкула в Бишкеке стартовал чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе. В первый день чемпионата на ковер вышли 67 борцов.

На официальной открытии чемпионата страны участников и зрителей приветствовали глава Дирекции по олимпийским видам спорта Назирдин Акылбеков, главный тренер сборной страны Канат Бегалиев и другие.

Как отметил Бегалиев, лучшие по итогам чемпионата попадают в сборную страны, затем будут готовиться на чемпионаты Азии и мира.

Отметим, в первый день соревнования разыгрывались четыре комплекта медалей, за которые боролись также титулованные борцы.

В финальных схватках первыми на ковер вышли тяжеловесы до 98 кг Узур Джузупбеков и Бексултан Махмудов. В этой схватке сильнее оказался Джузупбеков, который стал чемпионом страны. Бронзовые медали завоевали Эртай Толоун уулу и Нуртилек Эркинбек уулу.

В другом весе до 80 кг финальная схватка не состоялась и чемпионом стал Атабек Азисбек уулу, в связи с травмой Самат Шырдаков отказался от поединка и стал серебряным призером. Третьими стали Самат Чоноралиев и Мелис Айтбеков.

Одним их захватывающих поединков стала встреча борцов в категории до 71 кг Нургазы Асангуловым и Романом Царевым. Борцы составляли друг другу равную конкуренцию, однако Царев попался на приеме и Асангулов сумел завоевать золото чемпионата одержав чистую победу на туше. Бронзу в этом весе взяли Фарзанда Надиров и Амантур Исмаилов.

Также ничем не уступала схватка чемпиона мира среди студентов Каныбека Жолчубекова и чемпиона мира среди юниоров Калы Сулайманова. В первом периоде борец Сулайманов сумел провести прием и заработал два очка. Однако, воспользовавшись моментом Жолчубеков прошел в спину соперника и сравнял счет. Во второй трехминутке борцы не дали друг дугу заработать очки и счет до конца встречи остался прежним -2:2. Однако, победу в этой встрече одержал Жолчубеков ввиду последней активности и стал чемпионом страны. Бронзовыми призерами стали Рустам Тейишов и Элмар Талантбек уулу.

Сегодня, во второй день чемпионата также будут разыгрываться четыре комплекта медалей.

URL: http://www.vb.kg/354086
Теги:
греко-римская борьба, чемпионат
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