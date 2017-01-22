Делегация Ирана прибыла в Казахстан по сирийскому кризису

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Делегация Исламской Республики Иран прибыла в Казахстан для участия в переговорах по Сирии, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Посольства страны в РК.

"Сегодня в Казахстан прибыла делегация Исламской Республики Иран во главе с Хусейном Джабери Ансари, заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран по арабским и африканским странам, для участия в переговорах по сирийскому кризису в Астане.

Перед официальным началом переговоров делегация проведет консультации с делегациями из России и Турции, прибывшими для участия в данных переговорах. Цель консультаций между тремя странами - создание условий для проведения наиболее продуктивных переговоров в Астане", - говорится в сообщении.

Переговоры в Астане при наблюдательстве России, Турции и Исламской Республики Иран пройдут 23 и 24 января. Отмечается, что целями повестки дня переговоров является укрепление перемирия, эффективное противостояние терроризму и проведение диалога между представителями сирийского Правительства и оппозиции, сообщает Казинформ.

URL: http://www.vb.kg/354090
Теги:
Казахстан, Сирия
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